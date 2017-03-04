Мокрянский «Мэрцишор»

1 марта 2017 года свой 80-летний юбилей отметил всемирно известный композитор Евгений Дога. В этот день о нем говорили в его родном селе Мокра. Здесь прошел тематический вечер «Мокрянский «Мэрцишор»». Мероприятие прошло в рамках творческого марафона «Культура – душа народа». Весну в нашем крае издавна принято встречать песнями, танцами, широко отмечать возрождение и пробуждение природы, дарить маленькие, но яркие и красивые сувениры-символы – мэрцишоры. Не отошли от этой традиции и в селе Мокра. Перед началом мероприятия зрителям и гостям дарили на память мэрцишоры…

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