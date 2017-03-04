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Молодое поколение — будущее Приднестровья

04.03.2017

IMG_0630-111В истории каждой страны есть печальные страницы, прописанные ценой человеческой жизни, страницы, которые не должны кануть в лета, страницы, которые должны навсегда запечатлеться в памяти народа. Наше молодое поколение – будущее Приднестровья – должно знать историю своего государства, осознавать цену мирного неба над головой, учиться на героических примерах своих предков. В нашем городе и районе ведется огромная патриотическая работа. Одним из значимых этапов данного направления является реализация мероприятий в рамках Месячника оборонно-массовой работы. Традиционно он проходит в феврале. Но отметим, что работа в патриотическом направлении проводится в течение всего года и не прекращается ни на день. В неё вовлечены ветераны, защитники ПМР, военнослужащие, образовательные учреждения, учреждения культуры. Каждый вносит свою лепту в воспитание будущего поколения…

Продолжение читайте в газете «Новости» №9.

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