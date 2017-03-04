На повестке дня — важные вопросы

14 вопросов, среди которых о совместной законодательной инициативе, об исполнении бюджета района и города за 9 месяцев прошлого года, а также внесение изменений в ряд других ранее принятых решений. В минувший вторник состоялась внеочередная 15 сессия 25 созыва Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов. Вел заседание председатель горрайсовета Вадим Лозовский. В работе сессии приняли участие депутаты ВС ПМР Виталий Калин и Василий Власов, заместитель главы госадминистрации Любовь Чех, управляющий делами Игорь Брескер, начальники и специалисты отделов госадминистрации, представители органов надзора и силовых структур, руководители предприятий и учреждений, другие приглашенные…

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