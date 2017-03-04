Сила их удара крепка

Кикбоксинг…Что означает это замысловатое слово? Такой термин чаще звучит в среде спортсменов, поскольку это своеобразный «сплав» боевых искусств, который включает в себя элементы классической английской школы бокса и традиционного карате. Со временем в данную разновидность единоборств внесли некоторые элементы техники из тайского бокса и тэквондо. Если в общих чертах охарактеризовать кикбоксинг, то он представляет собой самые разнообразные ударные единоборства, в правилах которых не запрещаются удары ногами и руками при использовании боксерских перчаток…

Продолжение читайте в газете «Новости» №9.