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Сила их удара крепка

04.03.2017

Изображение 2494-111Кикбоксинг…Что означает это замысловатое слово? Такой термин чаще звучит в среде спортсменов, поскольку это своеобразный «сплав» боевых искусств, который включает в себя элементы классической английской школы бокса и традиционного карате. Со временем в данную разновидность единоборств внесли некоторые элементы техники из тайского бокса и тэквондо. Если в общих чертах охарактеризовать кикбоксинг, то он представляет собой самые разнообразные ударные единоборства, в правилах которых не запрещаются удары ногами и руками при использовании боксерских перчаток…

Продолжение читайте в газете «Новости» №9.

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