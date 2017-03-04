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Турнир выдался напряженным

04.03.2017

Изображение 2602-111Настольный теннис, или пинг-понг, по праву называют увлечением миллионов. Людей любого возраста, которые с азартом в него играют, можно встретить во всех уголках мира. Даже представители старшего поколения нередко предпочитают поддерживать форму именно настольным теннисом, так как играть в него легко и комфортно. Что особенно интересно, этот вид спорта влюбляет в себя всех без исключения. Пинг-понг-ракетки раскупаются за мгновение, играть учатся даже школьники…

Продолжение читайте в газете «Новости» №9.

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