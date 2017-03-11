Новые имена на творческом олимпе

Талант детей всегда восхищает. Ведь помыслы и мысли юных дарований чисты, они творят душой. Творческий порыв, открывающийся в раннем возрасте, нужно поощрять. Именно с этого и начинает развиваться личность ребенка, умеющая творить, выражать свое мироощущение разными способами и методами. Это куда лучше, чем бесцельно проводить свое время. А мы, взрослые, должны поддерживать начинания детей и направлять в нужное русло. Для этого и создан республиканский конкурс «Созвездие талантов», который способствует выявлению и поддержке талантливых ребят, повышению их исполнительского мастерства, а также возрождению, сохранению и развитию культуры приднестровского народа…

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