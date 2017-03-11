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Талант без границ

11.03.2017

DSC_0852-111Разносторонняя, многоликая, талантливая… Эта натура не знает слов «не могу» и «не получается». Все силы она направляет на достижение новых вершин. В ее списке увлечений – балет, театр, вышивка, вязание, шитье и рисование. Для этой юной леди нет ничего невозможного: ей каждая сфера деятельности подвластна. Об этом говорят многочисленные награды: грамоты, дипломы, кубки, медали…. И это все – в 11 лет! Заинтригованы?! Тогда знакомьтесь: София Погребная,  ученица 5 класса Рыбницкой гимназии №1…

Продолжение читайте в газете «Новости» №10.

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