«Танец — это и есть сама жизнь»

Я женщина.

И сердце нежное мое

Созвучно всей живой природе,

И слово тихое мое звенит, как вечный гимн свободе.

На Приднестровскую землю пришло лучшее время года, время самых ярких красок и светлых надежд – весна, а вместе с ней замечательный праздник красоты, очарования и гармонии – 8 Марта. Женщина олицетворяет собой источник жизни, хранительницу домашнего очага. На протяжении столетий о ней слагают стихи, посвящают песни, им – представительницам прекрасной половины человечества – дарят цветы.

А сколько прекрасных женщин находится рядом с нами! Они покоряют все новые и новые вершины в бизнесе, политике и спорте. Но тем не менее им удается сохранить свою красоту, женственность, обаяние и любовь к прекрасному.

Продолжение читайте в газете «Новости» №10.