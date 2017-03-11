В царстве творчества, фантазии и волебства

С героиней моего очерка Валентиной Николай знакомы давно. Деловая, собранная и интеллигентная женщина сразу вызвала симпатию. Уже на протяжении ряда лет мы поддерживаем добрые отношения. И вот снова сижу в одной из комнат ее уютной квартиры. На стенах – иконы и картины из бисера, тут же на видном месте красуются полотенца, наволочки, богато украшенные вышивками, ажурные скатерти и салфетки – самый настоящий музей экспонатов, сделанных своими руками. Руками Валентины Николай. Эту женщину по праву можно назвать неутомимой рукодельницей. У неё никогда не возникает вопроса, чем заняться в свободное время. Правда, этого времени у нее не так много, но все равно для любимого дела она его находит…

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