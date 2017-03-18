Их работа — забота о нашем комфорте

В воскресенье, 19 марта, свой профессиональный праздник отметят работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Этот день призван выразить уважение к людям, без ежедневного, не всегда заметного труда которых мы уже не можем представить современную жизнь, комфортный быт. В их руках находятся теплые квартиры, чистые и светлые подъезды, благоустроенные дворы и детские площадки нашего города – их труд облегчает нам жизнь. Этот праздник отмечают коллективы МУП «Рыбницкое предприятие коммунального хозяйства и благоустройства», МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство», МУП «Рыбницкая городская баня», МУП «ЖЭУК г. Рыбницы», МУП «Рыбницалифт», а также работники ателье, мастерских, ремонтных контор, парикмахерских и т.д. Все эти люди заботятся о том, чтобы в нашей жизни было как можно меньше проблем, связанных с обустройством быта…

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