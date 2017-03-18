Спешим делать добро

Забота о ближнем, доброта и милосердие… В последнее время эти слова стали чаще звучать в нашей жизни. А все потому, что со временем приходит осознание, что сегодня острый дефицит человеческого тепла, уважения и взаимопонимания. Да, приучать человека делать добро надо как можно раньше, именно с самого детства. Тимуровская работа еще в советские времена была активна и очень нужна. Ведь престарелым людям иногда требуется не только помощь по хозяйству, но и просто внимание. Сегодня бытует мнение среди людей, что тимуровцы – уже давно забытое старое, и кануло в лето такое движение…

Продолжение читайте в газете «Новости» №11.