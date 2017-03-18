Забыть их подвиг мы не вправе

1992 год. Война в Приднестровье. Военная агрессия Республики Молдова против ПМР продолжалась пять месяцев – с марта 1992 года. Вооруженное противостояние было остановлено благодаря дипломатическим и миротворческим усилиям Российской Федерации. В этом году исполняется 25 лет как окончились боевые действия на Днестре. В результате вооруженного конфликта летом 1992 года погибли 809 приднестровцев, в их числе 538 защитников, 271 мирный житель: 41 женщина и 13 детей. Были ранены почти 1,5 тысячи человек, в том числе 844 мирных жителей Бендер, Дубоссар, Дубоссарского, Григориопольского и Слободзейского районов, включая 140 женщин и 24 ребенка, 185 человек стали инвалидами. Без вести пропали 91 человек, многие из них были впоследствии найдены, опознаны и перезахоронены, 40 человек по-прежнему числятся в списке пропавших. При защите Приднестровья в 1992-м году погиб 31 рыбничанин. В рамках нашей новой рубрики мы расскажем о погибших рыбничанах, которые ради мира и счастливого будущего сражались в далеком и грозном девяносто втором…

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