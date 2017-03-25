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Кубок сильнейшему

25.03.2017

DSC_0130-11111Для этой игры характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности деятельности каждого игрока. Подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели, действовать с максимальным напряжением своих сил, преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы  – таковы условия настоящей борьбы. И это все можно было наблюдать на ежегодном чемпионате по волейболу на Кубок главы госадминистрации Рыбницкого района и города Рыбницы, который стартовал накануне в ДЮСШ №2 и был приурочен к 73-й годовщине освобождения города от немецко-румынских захватчиков…

Продолжение читайте в газете «Новости» №12.

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