Кубок сильнейшему

Для этой игры характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности деятельности каждого игрока. Подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели, действовать с максимальным напряжением своих сил, преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы – таковы условия настоящей борьбы. И это все можно было наблюдать на ежегодном чемпионате по волейболу на Кубок главы госадминистрации Рыбницкого района и города Рыбницы, который стартовал накануне в ДЮСШ №2 и был приурочен к 73-й годовщине освобождения города от немецко-румынских захватчиков…

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