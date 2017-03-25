На рентген — каждый год

И в XXI веке туберкулез остается одной из самых распространенных инфекций в мире, унося гораздо больше человеческих жизней, чем любое другое инфекционное заболевание. Поэтому проводимый ежегодно 24 марта Международный день борьбы с туберкулезом направлен на широкое информирование населения о данном заболевании, необходимость своевременного обращения за медицинской помощью, пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков, проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза. Много мероприятий, в том числе акции, беседы, в рамках кампании по борьбе с туберкулезом было проведено и в Рыбнице, ведь туберкулез и в нашем районе занимает лидирующее место среди инфекционных заболеваний…

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