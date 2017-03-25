Творчество объединяет сердца

По Рыбницкому району шагает смотр художественной самодеятельности клубных учреждений города и района. Его проводит МУ «Рыбницкое управление культуры». Развитие самодеятельного народного творчества, приобщение к художественной самодеятельности населения; взаимообогащение культур разных народов, проживающих на территории города и района; воспитание чувства патриотизма, гордости за свой край и народ; сохранение и развитие народных традиций и праздников на селе – это лишь малая часть целей и задач, которые преследует смотр. В нынешнем году он стартовал 14 марта…

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