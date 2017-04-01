Фотография — секунда в вечности

Сейчас сложно кого-то удивить умением фотографировать. Почти каждый из нас так или иначе любитель в этом деле. Поскольку современные телефоны оснащены функцией фотосъемки, достаточно просто нажать пуск и зафиксировать изображение. Однако не все так просто, как может показаться. Фотография – это искусство, которое запечатлевает прекрасные мгновения жизни и хранит частичку души своего автора. Ведь фотохудожник не только должен обладать хорошими навыками съемки, но и владеть богатой фантазией и эстетическим вкусом. Поскольку снимки – это отличная возможность создать, сохранить и сделать вечными самые счастливые моменты в жизни любого человека. Они позволяют мысленно вернуться в любой запечатленный день. И в этом уникальность фотоискусства…

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