Книга — великий дар человеку от Бога

Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы, Пасха Христова, День Победы, Неделя славянской письменности и культуры. В чудесный хоровод этих праздников вплетается и новый – День православной книги. В нынешнем году с 14 по 24 марта в рамках Дней православной книги во всех городах и районах республики проходили тематические мероприятия. На минувшей неделе состоялась республиканская конференция, посвященная закрытию Дней православной книги в Приднестровье. Итоговое мероприятие состоялось в Рыбницком Дворце культуры. В зале – духовенство Тираспольско-Дубоссарской епархии, преподаватели, студенты и учащиеся образовательных учреждений республики…

Продолжение читайте в газете «Новости» №13.