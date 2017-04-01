Он шагнул в бессмертие

Война – страшное слово. Она несёт в себе ужас, страдания и боль потерь.

Бывают войны бесславные, преступные, захватнические. Но есть войны справедливые, оборонительные, освободительные. Именно такую оборонительную войну довелось пережить приднестровцам в 1992 году. Тогда в тяжелое для республики время на защиту своей Родины, взяв на вооружение волю, мужество и убежденность в правоте своей, встали его жители. Сплотившись в час испытаний, приднестровцы отстояли свой выбор ценой тяжких потерь. Многие шагнули в бессмертие. Так говорят о погибших героях, отдавших свои жизни на поле боя за свободу и независимость Родины.

Среди них – Виктор Леонидович Фёдоров…

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