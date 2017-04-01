Познай немецкий язык

В чем привлекательность немецкого языка? В его неповторимости и уникальности. Это язык Гете, Гейне, Шиллера, Ремарка, Бетховена, Моцарта и многих других не менее великих людей. Печатный станок Гутенберга, открытие электромагнитных волн Герцем, развитие химиотерапии Эрлихом, теория относительности Эйнштейна… Немецкий язык является одним из наиболее распространённых языков в мире, занимая десятое место по популярности. Исторически его считают языком знания. С другой стороны, интерес к немецкому языку во всем мире объясняется прочным экономическим положением самих германоязычных стран, их политическим весом, ведущей ролью в сфере технологий, привлекательным вузовским образованием, а также информационной и туристической политикой…

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