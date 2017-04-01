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Весна, подарившая освобождение

01.04.2017

Изображение 224-111Давно отгремела Великая Отечественная война, став славной страницей в истории советского народа. Но есть день, который навсегда останется в памяти рыбничан, – День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Рыбница отметила 73-ю годовщину со дня освобождения. Горожане возложили цветы к памятному знаку генерал-майору К.Н. Цветкову, под чьим командованием 30 марта 1944 года 41-я гвардейская стрелковая дивизия освободила Рыбницу и часть района от оккупантов…

Продолжение читайте в газете «Новости» №13.

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