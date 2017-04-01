Вопросы дорожной отрасли в центре внимания

В четверг состоялась 16 очередная сессия горрайсовета народных депутатов 25 созыва. В ней приняли участие и.о. главы государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Любовь Чех, депутаты Верховного Совета ПМР Виталий Калин, Андрей Сафонов и Яков Галак, заместители главы госадминистрации Виталий Гуцул и Иван Василовский, руководители предприятий, организаций, силовых структур и ведомств. Вел заседание председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов Вадим Лозовский. В повестке дня – 19 основных и 6 дополнительных вопросов…

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