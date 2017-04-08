Оставив свою юность безвозвратно

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, страны. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же – о них помнят. И эта память передаётся из поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким дням и событиям. Одними из таких событий стали вооруженные действия 1992 года, развязанные Молдовой против народа Приднестровья. Тем, кто не знал этого страшного времени, сложно понять весь трагизм страшных потерь на полях кровавых. Память о героях своего времени должен сохранить каждый из нас. Тогда за свободу своей отчизны вставали без раздумий. Среди отважных и мужественных борцов за мир и свободу был и рыбничанин Роман Шадловский…

Продолжение читайте в газете «Новости» №14.