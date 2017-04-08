«Сирень победы»

Время неумолимо и безжалостно. Оно все больше отдаляет нас от событий минувших лет. Очевидцев Великой Отечественной с каждым годом становится все меньше. Их подвиг нельзя из памяти стереть – он на века. Ведь именно благодаря невероятному мужеству и отваге наших дедов и прадедов мы радуемся каждому дню, строим семьи, любуемся красотами нашего родного края. Сколько всего пережито и утрачено, пролито горьких слез! Солдатам, встретившим первый удар фашистов, было по 17-20 лет. Судьба была безжалостна к ним: из каждой сотни ребят, уходивших на фронт, возвратились только трое. 97 из 100 навсегда остались на полях сражений! Это останется большой раной на сердце у каждого, кто потерял родных и близких в этой жестокой и неравной битве. И главная задача будущих поколений – пронести через года, всецело оберегая священную историю Победы советского солдата в Великой Отечественной войне…

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