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Следи за дорогу

08.04.2017

IMG_3163-111Каждый год на наших улицах становится всё больше машин. Узкие улочки города уже не справляются с громадным потоком всевозможного транспорта. В этой напряженной ситуации как никогда важно и водителям, и пешеходам знать Правила дорожного движения. А ещё важнее их соблюдать, ведь от этого зависит не только личное здоровье и жизнь, но и жизнь многих людей. В современном мире, в его активном, постоянно развивающемся ритме Правила дорожного движения необходимо знать абсолютно каждому человеку. Ведь мы становимся участниками дорожного движения с той минуты, когда выходим из подъезда своего дома!

Продолжение читайте в газете «Новости» №14.

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