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Выбор сделан

08.04.2017

2 апреля в Рыбницком районе прошли дополнительные выборы депутатов Верховного Совета ПМР VI созыва и дополнительные выборы народных депутатов местных Советов народных депутатов…

Продолжение читайте в газете «Новости» №14.

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