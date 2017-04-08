2 апреля в Рыбницком районе прошли дополнительные выборы депутатов Верховного Совета ПМР VI созыва и дополнительные выборы народных депутатов местных Советов народных депутатов…
Продолжение читайте в газете «Новости» №14.
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Выбор сделан
2 апреля в Рыбницком районе прошли дополнительные выборы депутатов Верховного Совета ПМР VI созыва и дополнительные выборы народных депутатов местных Советов народных депутатов…
Продолжение читайте в газете «Новости» №14.
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