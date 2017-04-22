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Радужное многоцветие талантов

22.04.2017

Изображение 785-111На протяжении более трех недель по территории нашего района и города шествовал смотр художественной самодеятельности клубных учреждений. За это время вместе с членами жюри мне довелось посетить ряд учреждений культуры, представители которых приложили максимум усилий, чтобы достойно пройти этот экзамен. Посмотрев выступления самодеятельных артистов, сделала вывод: в нашем районе действительно живут талантливые люди. Одним из последних свое творчество показал коллектив художественной самодеятельности Рыбницкого культурно-досугового центра…

Продолжение читайте в газете «Новости» №16.

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