«Сказки дедушки Корнея»

31 марта исполнилось 135 лет со дня рождения знаменитого писателя К.И. Чуковского. Его стихи со сказочными мотивами – отличные детские произведения с огромным количеством ярких и запоминающихся персонажей, добрых и харизматичных, поучительных и в то же время любимых детьми. Именно поэтому великому писателю была посвящена игра-викторина «Сказки дедушки Корнея», которая прошла в библиотеке с. Попенки. Участники игры-викторины – учащиеся 3 класса школы-интерната…

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