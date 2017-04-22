Воспитание превыше всего

Мы живем в век распространяющегося во всем мире Интернета. Он все чаще меняет ценностные ориентиры и реальность. А потому воспитанию подрастающего поколения должно уделяться первостепенное внимание. Нужно давать детям не только знания, но и прежде всего будить у них совесть и чуткость к окружающим. «Воспитание – великое дело: им решается участь человека» – это хорошо известные слова В.Г. Белинского, которые не теряют своей актуальности даже сегодня, и к тому же приобретают еще большую значимость в непростое и нестабильное время. Ведь, действительно, сейчас как никогда судьба ребенка зависит от того, как он воспитан, какие принципы и нормы морали вкладывают в него родители, педагоги…

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