Жизнь свою молодую отдал за землю родную

1992 год – страшная страница в истории Приднестровской Молдавской Республики. Эта дата отдается болью в сердце каждого приднестровца. Все, кому довелось жить в то нелегкое время, помнят, как в воздухе витал страх, а из уст каждого звучало ненавистное слово «война». И вот война накрыла своим черным крылом молодое миролюбивое Приднестровье. На его защиту встали его сыны: и взрослые, видавшие жизнь мужчины, и совсем молодые ребята. Сергею Шойму в то время было всего 24 года. Он еще не успел обзавестись семьей, построить дом, вырастить сына. Все это было бы, если бы не война…

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