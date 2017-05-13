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Демонтаж канатной дороги снова в центре внимания

13.05.2017

В четверг состоялась 18 внеочередная сессия горрайсовета народных депутатов 25 созыва. В ней приняли участие и. о. главы госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Любовь Чех, депутат Верховного Совета Виталий Калин, заместители главы госадминистрации Виталий Гуцул и Иван Василовский, руководители предприятий, организаций, силовых структур и ведомств. Вел заседание председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов Вадим Лозовский. В повестке дня – 2 вопроса…

Продолжение читайте в газете «Новости» №19.

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