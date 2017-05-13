Наследники победы не забывают о своих героях

Всё дальше и дальше уходит в историю победный май 1945 года. И очень важно в канун Дня Победы отметить своим вниманием ветеранов – участников военных событий и тружеников тыла. В эти дни они особенно ждут внимания и участия со стороны окружающих. Их действительно осталось немного. «Самым молодым» – уже под 90 лет. У всех, как ни печально, проблемы со здоровьем, у большинства нет сил и возможности присутствовать на мероприятиях, посвященных 9 Мая. Возможно, не у каждого есть те, с кем можно просто поговорить по душам, о жизни. А ведь одинокие пожилые люди нуждаются в нашем внимании, заботе, душевном тепле…

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