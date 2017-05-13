Сестра, сестричка, медсестра…

Наблюдать за больным, проводить лечебные процедуры, проявлять заботу и сочувствие, выслушивать жалобы, ежедневно рисковать собственным здоровьем – тяжелейший труд. Всемирный день медицинской сестры – это отличный повод сказать «спасибо» людям, избравшим столь непростой жизненный путь.

В 1820 году 12 мая на свет появилась необыкновенная девочка Флоренс Найтингейль. Она росла в благородной и состоятельной семье. Случайно оказавшись в больнице для бедняков, Флоренс ужаснулась обилию грязи, ее поразило огромное количество немощных умирающих людей. Несмотря на благосостояние ее семьи, в 19 лет Флоренс заявила родителям, что собирается стать сиделкой, и никто и ничто не могло повлиять на ее решимость. Профессиональный праздник медсестер традиционно отмечают 12 мая – в день ее рождения. Дело прославленной англичанки продолжают сотни тысяч медсестер, чье призвание – помогать людям…

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