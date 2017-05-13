Вам, отстоявшим Победу

Накануне великого праздника Дня Победы в Рыбницком Дворце культуры состоялся праздничный концерт. В ходе мероприятия было отмечено, что День Победы был, есть и должен оставаться самым святым праздником, ведь те, кто заплатил за него своей жизнью, дали нам возможность жить сейчас. Идут годы. Но каждый раз, когда мы вспоминаем эти памятные даты, всплывают строки песен, прошагавших вместе с мужественными защитниками Родины долгие огненные дороги войны. Их поют на протяжении десятилетий, и в этот день они звучали, донося до нынешних поколений чувства и раздумья тех, кто в тяжелых боях, лишениях и невзгодах шел на смерть за светлое будущее своих детей, за мир на родной земле…

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