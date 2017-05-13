Вы в душах наших, в нашем сердце, героев не забудем никогда!

Уже более семи десятков лет прошло с того момента, как алое знамя гордо поднялось над рейхстагом в знак Победы советских войск над фашистской Германией. Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам Победа в Великой Отечественной войне. 9 Мая – праздник Победы! Праздник нашей гордости, символ героического прошлого, вобравший в себя чувство торжества радости, скорби. День Победы – для каждого был, есть и будет самым светлым, значимым и самым главным праздником. Праздником со слезами на глазах…

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