Вы в душах наших, в нашем сердце, героев не забудем никогда! Они живут покуда наша память хранит слова их, лица, имена… Вам, отстоявшим Победу Демонтаж канатной дороги снова в центре внимания «Ударьте» квасом по жажде
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Вы в душах наших, в нашем сердце, героев не забудем никогда!

13.05.2017

Изображение 341-111Уже более семи десятков лет прошло с того момента, как алое знамя гордо поднялось над рейхстагом в знак Победы советских войск над фашистской Германией. Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам Победа в Великой Отечественной войне. 9 Мая – праздник Победы! Праздник нашей гордости, символ героического прошлого, вобравший в себя чувство торжества радости, скорби. День Победы – для каждого был, есть и будет самым светлым, значимым и самым главным праздником. Праздником со слезами на глазах…

Продолжение читайте в газете «Новости» №19.

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