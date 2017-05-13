За ним была Родина

«Там – мои товарищи, тут – дети и ты, мама с отцом, близкие. Кто, если не я, военный человек, солдат?» – уверенным голосом сказал своей супруге Ольге Сергей Наинский. Как только черное крыло войны начало накрывать молодую республику, он ушел на боевые позиции. Во время последней побывки Сергей сообщил Ольге, что в следующий свой приезд останется в городе, будет заниматься подготовкой техники. Но судьба распорядилась иначе….

В канун светлого праздника Пасхи грозного 1992 Рыбница приспустила красно-зеленые флаги с черными траурными лентами. Город хоронил пятерых своих сыновей. Среди них и Сергей Владимирович Наинский…

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