Финансист — главная фигура в любом деле

Финансы – основа любого государства, сердце любого предприятия и немаловажный фактор устройства каждой семьи. Еще в 4 году до н.э., римский философ Сенека говорил о том, что «деньгами нужно управлять, а не служить им». А английский философ Томас Карлейль утверждал, что «главный орган человеческого тела, на котором держится душа, – кошелек». Звучит цинично, но, если подумать, вполне справедливо. Без четкого регламента доходов и расходов обойтись невозможно никому, а характер, привычки, манера поведения человека, как правило, основаны на его материальном уровне. И хотя бедность не порок, мы больше ценим человека, способного избежать ее…

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