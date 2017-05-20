Комфортная жизнь зависит от нас

Проблема содержания домашних животных, а также механизм реализации правил проведения ежедневного медицинского освидетельствования водителей, осуществляющих таксомоторные перевозки пассажиров и багажа, – такой спектр вопросов был рассмотрен на заседании постоянной депутатской комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и повышению уровня общественной безопасности под председательством Александра Малая. Стоит отметить, что проект данных правил, предоставленный госадминистрацией Рыбницкого района и г. Рыбницы по рекомендации депутатской комиссии, был изучен всеми депутатскими комиссиями, а также председателями сельских Советов – главами администраций сел…

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