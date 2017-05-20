Обмен опытом — хорошая традиция

В конце апреля в г. Отрадном проходила XV Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций, организованная Отрадненским управлением образования Министерства образования Самарской области Российской Федерации. На открытии ярмарки присутствовала ведущий специалист МУ «Рыбницкое управление народного образования», координатор Ярмарочного движения по Приднестровью Падурец Наталья Борисовна. В форуме приняли участие более 1200 педагогов из 32 регионов РФ и 6 стран Дальнего и Ближнего зарубежья: Китая, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Армении, Приднестровья…

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