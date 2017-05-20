За право быть лучшими

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает большое количество человек, причём часто ДТП происходят и по вине пешеходов.

– В течение года Госавтоинспекция проводит различные мероприятия по профилактике детского травматизма, и это дает свои результаты, – говорит начальник Рыбницкой ГАИ Александр Городенский, отметив еще, что в этом году из 10 ДТП ни одно не произошло по вине ребенка. – Единственное ДТП, где пострадал ребенок, также не по его вине.

Но в общем статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях свидетельствуют о том, что необходимо более углубленно работать по обучению школьников Правилам дорожного движения. Поэтому уже на протяжении более 10 лет ОГАИ Рыбницкого ОВД совместно с Управлением народного образования в целях развития интереса к изучению и пропаганде Правил дорожного движения проводят ежегодное мероприятие – слет юных инспекторов дорожного движения. Отстоять честь школы и завоевать право принять участие в слете ЮИД 12 мая на стадионе СШ №10 вызвались учащиеся из 15 школ города и района.