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До свидания, школа, до свидания!

27.05.2017

Изображение 540-11125 мая для 6208 учащихся нашего города и района прозвенел последний звонок. Особо трепетным этот день был для 349 выпускников одиннадцатых классов. Это самый волнующий для них день, наполненный радостью и грустью, смехом и печалью. Закончились уроки, но впереди еще сдача ЕГЭ, аттестационных экзаменов и сложный выбор дальнейшего пути. Выбор с испытаниями на самостоятельность и зрелость. Только уже не будет рядом учительской подсказки, одобряющего взгляда любимого педагога…

Продолжение читайте в газете «Новости» №21.

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