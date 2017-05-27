Их программа — дороги без ям

Улица Щербакова. Узкая полоска дороги для местных обитателей уже давно стала приносить неудобства. Ямы, рытвины, где постоянно образуются глубокие лужи, а также наносы – такие препятствия каждый раз нужно преодолевать на своем пути. Сегодня на этом участке кипит работа – вовсю трудятся работники дорожно-ремонтной строительной организации «Радикал», которая выиграла тендер на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог. Так одна за другой сменяются дорожная техника, экскаваторы, бульдозеры – всё это движется в быстром темпе. Этот процесс словно живой механизм, и при этом каждый знает, что делать. Ведь поставлена задача – такая огромная и сложная работа должна быть выполнена в срок. Конечно, она требует постоянного напряжения, надо быть всегда готовым к непредвиденным ситуациям. И стоит сказать, что результат труда впечатляет…

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