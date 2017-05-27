Наука не стоит на месте

Высокая практическая направленность, интерактивность, активная работа студентов и обмен опытом между участниками – таков итог многодиалоговой видеоконференции, которая накануне прошла в Рыбницком филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 2 часа продуктивного сотрудничества позволили объединить молодых исследователей, студентов разных курсов из разных городов, для которых общее дело – наука. Сегодня качество высшего образования приобретает все большую актуальность в современном мире. Поэтому основательно следует подходить к процессу обучения в вузах…

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