Ваши будни — наши праздники

День работника культуры – праздник, объединяющий сотрудников музеев и библиотек, Домов культуры и клубов, участников коллективов художественной самодеятельности, писателей, артистов, художников, скульпторов и др. работников культуры. Для большинства людей, не связанных с этой профессией, она ассоциируется с красочными веселыми мероприятиями, концертами, экскурсиями. И кажется, что у культработников не работа, а сплошные праздники. Это лишь на первый взгляд. На самом деле за всеми этими яркими мероприятиями стоит огромный труд…

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