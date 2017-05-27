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Ваши будни — наши праздники

27.05.2017

image-1111День работника культуры – праздник, объединяющий сотрудников музеев и библиотек, Домов культуры и клубов, участников коллективов художественной самодеятельности, писателей, артистов, художников, скульпторов и др. работников культуры. Для большинства людей, не связанных с этой профессией, она ассоциируется с красочными веселыми мероприятиями, концертами, экскурсиями. И кажется, что у культработников не работа, а сплошные праздники. Это лишь на первый взгляд. На самом деле за всеми этими яркими мероприятиями стоит огромный труд…

Продолжение читайте в газете «Новости» №21.

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