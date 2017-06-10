О ситуации на предприятиях — из первых уст Ценой собственной жизни — во благо мира на родной земле Дал кровь — спас жизнь Всё — для удобства граждан Профсоюзы за работой
Реклама

Газета,
которая всегда
рядом с Вами!
«  
  »

Ценой собственной жизни — во благо мира на родной земле

10.06.2017

Меркулов-111Беззаветная храбрость и самоотверженность приднестровского народа особенно проявились во время вооруженных событий в 1992 году между Приднестровьем и Молдовой. Независимо от возраста и социального положения люди из разных городов отстаивали право на жизнь и свободу своей молодой республики. Война, как воровка, забрала с собой много жизней людей, которые защищали всех нас, родные земли и дома. Наши защитники, не жалея себя, погибали от вражеских пуль. Среди них и рыбничанин Юрий Меркулов…

Продолжение читайте в газете «Новости» №23.

Новости Комментарии закрыты