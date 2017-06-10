Ценой собственной жизни — во благо мира на родной земле

Беззаветная храбрость и самоотверженность приднестровского народа особенно проявились во время вооруженных событий в 1992 году между Приднестровьем и Молдовой. Независимо от возраста и социального положения люди из разных городов отстаивали право на жизнь и свободу своей молодой республики. Война, как воровка, забрала с собой много жизней людей, которые защищали всех нас, родные земли и дома. Наши защитники, не жалея себя, погибали от вражеских пуль. Среди них и рыбничанин Юрий Меркулов…

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