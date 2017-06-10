О ситуации на предприятиях — из первых уст

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и последующее их хранение и захоронение на специально оборудованном для этого современном полигоне ТБ и ПО, уборка, промывка и дезинфекция мусоропроводов и мусорокамер в многоэтажных жилых домах, утилизация биологических отходов на крематоре – основные направления деятельности МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство». В минувший четверг предприятие с рабочим визитом посетил глава госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Вячеслав Фролов. Вместе с ним с работой Рыбницкого спецавтохозяйства ознакомились заместитель главы госадминистрации Сергей Костюк и управляющий делами госадминистрации Виктор Тягай…

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