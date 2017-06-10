Пушкинский день

Русский язык – богатство нашего народа. Ведь он признан одним из самых популярных в мире. Он многогранен и велик. Как говорил классик русской литературы Константин Паустовский: «С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения…» И это действительно так…

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