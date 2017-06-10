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На этой неделе состоялось очередное заседание Рыбницкого Общественного совета. Основной вопрос встречи – определение направлений, по которым будут работать созданные ранее комиссии. Напомним, что на прошлом заседания члены Общественного совета определились с количеством создаваемых комиссий и их председателями. Так, комиссию по промышленно – экономическим вопросам возглавил Сергей Васильков. Комиссию по вопросам социальной политики – Николай Кушнир. Председателем комиссии по правовым вопросам стал Владимир Байдак…

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