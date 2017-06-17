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Объезд полей. Прогнозы обнадеживают.

17.06.2017

Изображение 1401-111Где-то вдалеке виднеется рапс, чуть поближе стремится к солнцу вика-рожь, пшеница, радуют ровными рядами подсолнечник, кукуруза, сады. Такая картина предстала перед взором комиссии, которая оценила состояние сельхозкультур в ходе объезда полей района. В нем приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов во главе с руководителем ведомства Ефимием Ковалем, а также глава государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Вячеслав Фролов, представители Рыбницкого управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, руководители и специалисты сельхозпредприятий…

Продолжение читайте в газете «Новости» №24.

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