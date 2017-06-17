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Тот самый первый день войны

17.06.2017

А песни тоже воевали…В Рыбницком музее Боевой славы подготовлена выставка грампластинок «Через всю войну». Главный хранитель фондов музея Наталия Колесник провела ее обзор…

Продолжение читайте в газете «Новости» №24.

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