А песни тоже воевали…В Рыбницком музее Боевой славы подготовлена выставка грампластинок «Через всю войну». Главный хранитель фондов музея Наталия Колесник провела ее обзор…
Продолжение читайте в газете «Новости» №24.
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Тот самый первый день войны
А песни тоже воевали…В Рыбницком музее Боевой славы подготовлена выставка грампластинок «Через всю войну». Главный хранитель фондов музея Наталия Колесник провела ее обзор…
Продолжение читайте в газете «Новости» №24.
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