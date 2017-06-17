В приоритете — забота о комфортном проживании населения

Ознакомление с текущей деятельностью, обсуждение проблем и сложностей, с которыми сталкиваются на предприятии в повседневной работе, – основная цель рабочего визита главы госадминистрации Рыбницкого района и города Рыбницы Вячеслава Фролова совместно с заместителем Сергеем Костюком и управляющим делами госадминистрации Виктором Тягай в МУП «ЖЭУК в г. Рыбнице». Первоначально руководство города вместе с и.о. директора МУП «ЖЭУК в г. Рыбнице» Сергеем Грабаровским провели объезд строений, сооружений, находящихся на балансе предприятия. Затем была организована встреча с представителями трудового коллектива предприятия…

Продолжение читайте в газете «Новости» №24.